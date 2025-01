Argon in laatste kwartier ten onder tegen CSW

Mijdrecht/Wilnis – In de voorbeschouwing van de wedstrijd van Argon tegen CSW meldde coach Jeffrey Vlug: “0-0 is alles wat ik niet wil. Als we zaterdag winnen is het gat met Argon vier punten.” De wens van Vlug kwam uit. Het bleef geen 0-0, maar het werd 0-1 en het gat met Argon slechts vier punten. In deze competitie is alles mogelijk, Argon zakte een paar plaatsen en CSW kreeg met 14 punten aansluiting bij de grote middenmoot.

Kansen niet benut

Argon kon in de eerste helft de wedstrijd al beslissen, maar met de afronding voor doel ging het duidelijk mis. Zo zagen toeschouwers een voorzet van Sven Beek daarna door Quint Piris van dichtbij over de lat geschoten worden en in dezelfde minuut werd een vrije trap van Justin Schouten door doelman Ramin Gök uit doel geranseld. Na een kwartier pas weer een leuke aanval van Argon die niet werd afgerond, het laatste contact was voor Justin Schouten maar zijn inzet ging naast. Vlak daarna een voorzet van Piris die bij de in de doelmond staande Raoul van Wijk terecht kwam, maar Van Wijk kon de bal niet onder controle krijgen waarna de bal langs de verkeerde kant van de paal valt. Daarna de eerste mogelijkheid voor de bezoekers maar de poging van Max Oliemans ging voorlangs het Argondoel. Voor rust nog twee mogelijkheden voor Argon. Schouten schoot over en na een hoekschop kopte Tygo Limburg de bal over de lat. Ook CSW kreeg voor het rustsignaal van dichtbij twee mogelijkheden, de eerste werd weggewerkt en de tweede kans kwam in handen van doelman Saverio Zondag.

Matig vervolg

De tweede helft was een matig aftreksel van het eerste gedeelte. Schouten zag zijn inzet door Gök gekeerd worden. Yannick van Doorn moest geblesseerd afhaken en werd vervangen door Jordy Zwaneveld en nadat een voorzet van Sven Beek onderschept werd door doelman Gök moest ook Beek geblesseerd afhaken, Quintin Oliekan verving hem. Daarna zowel bij CSW alsook bij Argon de nodige wissels wat het spel niet echt ten goede kwam. Een kwartier voor tijd dan toch de onverwachte tegengoal voor Argon, een schot uit de categorie frommel van de voet van Max Oliemans bleek achteraf de winnende treffer te zijn.

Argon zette daarna wel alles op alles, maar de nauwkeurigheid ontbrak. Vrije schoppen gingen over, ook die van CSW, en bij een lage inzet van de bezoekers moest doelman Zondag nog flink aan de bak. Het laatste wapenfeit was een kopbal van de ingevallen Teun Gortenmulder, maar doelman Rahim Gök bewees zijn klasse.

Argon in laatste kwartier ten onder tegen CSW. Foto: Hans van Gelderen.