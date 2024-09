Argon deelt de punten met Nieuwkoop

Mijdrecht – De eerste confrontatie bij de competitiestart tegen Nieuwkoop leverde na 90 minuten voetbal een gelijkspel op. Een bizar scoreverloop, twee rode kaarten en twee strafschoppen en zo stond er uiteindelijk een 2-2 stand op het scorebord.

Eerste helft

De eerste aanvallend actie zagen we van de oranjehemden uit Nieuwkoop, een hoekschop werd door de doelman van Argon Saverio Zondag met de vuist tot een nieuwe hoekschop verwerkt. Even later kwam een vrije trap voor Argon bij Yannick van Doorn terecht, hij kopte in maar doelman Sem van Wijngaarden greep in. Daarna kreeg Quentin Oliekan een prima mogelijkheid maar hij raakte de bal niet goed. Even later zagen we de eerste hoekschop voor Argon maar de bal werd door Nieuwkoop snel opgepikt, de aanval smoorde door alert optreden van Jordy Zwaneveld. Vervolgens was Nieuwkoop weer een paar keer gevaarlijk, Richard Voorend lanceerde een diagonaal schot dat maar net voorlangs het Argondoel schoot. Even later was het wel raak voor de gasten toen een inzet van Nieuwkoop door doelman Saverio Zondag te zacht op de vuist werd weggeslagen, in de rebound kon Thijs Spanjer vrij gemakkelijk scoren, het vlagsignaal van de assistent werd door de man in het geel niet gehonoreerd, 0-1.

Hectisch

In minuut 53 kwam Argon op gelijke hoogte, een overtreding op Sven Beek (hij werd op de voet getrapt) werd door de arbiter gehonoreerd met een strafschop. Jordy Zwaneveld scoorde beheerst de 1-1. Met nog een half uur op de klok besloot coach Jeroen de Zwaan verse krachten in te brengen, Niels de Vries, Tim Huisman en Quint Piris kwamen in het veld voor Sven Beek, Bas Boelhouwer en Tim Waning. De Vries liet zich gelijk gelden, een inzet van hem werd door Teun Gortenmulder verlengt maar keeper Van Wijngaarden greep in. Daarna kwam Nieuwkoop weer in de buurt van het Argondoel, Robin Voorend schoot in maar keeper Zondag redde met de voet. Vervolgens zagen we een prima actie van Quint Piris die vanaf de achterlijn effectvol de bal voorgaf waar Niels de Vries klaar stond om in te koppen 2-1. Daarna kwam Sherweny Felicia in het veld, hij verving Oliekan. Vervolgen werd een doorgebroken Piris gestuit en dat leverde De Jong een rode kaart op. De vrije trap vanaf 17 meter veranderde de score niet. In de laatste tien minuten benutte Nieuwkoop een vrije trap niet (over het doel). Vasthouden van een speler door Bas Schaefers leverde ook Nieuwkoop een strafschop op, maar na de inzet vanaf elf meter dook Saverio Zondag naar de goede hoek. Een vrije trap twee minuten later voor Nieuwkoop was wel raak, Boy Vork tilde de eindstand naar 2-2. In minuut 89 liep Jordy Zwaneveld nog tegen zijn tweede gele kaart op en kon een minuut eerder gaan douchen. Al met al een onnodige puntendeling voor de Mijdrechters. Zaterdag gaat Argon op bezoek bij FC Breukelen.

Foto Hans van Gelderen