ANWB AutoMaatje tien jaar!

Aalsmeer – Afgelopen 4 februari is het tienjarig bestaan van ANWB AutoMaatje gevierd bij Participe Amstelland Aalsmeer. Wat begon als een pilot in Barneveld is uitgegroeid tot een landelijk succes. Inmiddels zijn er 4.800 vrijwilligers in meer dan honderddertig gemeenten in Nederland. Samen helpen zij bijna 49.000 minder mobiele plaatsgenoten op weg. De teller in aantal ritten staat op 1,2 miljoen en met alle ritten samen is totaal 14,7 miljoen kilometer afgelegd. Een mijlpaal om toch even bij stil te staan. Ook in Aalsmeer zetten inwoners zich in om plaatsgenoten mobiel te houden. Iets betekenen als vrijwilliger of vervoer nodig? Kijk voor meer informatie op www.participe-amstelland.nu/automaatje.

Foto: aangeleverd