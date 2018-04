Het Amsterdamse Bos Golf: Uniek!

Amstelland – Op dinsdag 3 juli wordt, voor de achtste keer, het Amsterdamse Bos Golf toernooi gehouden. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn en is inmiddels een begrip in de regio. Het is de enige mogelijkheid om in het prachtige Amsterdamse Bos een balletje te slaan. Het staat vanwege de specifieke omstandigheden bij de enthousiaste deelnemers van de afgelopen jaren dan ook bekend als ‘First Amsterdam Rough Tournament’. Dit uitdagende karakter is zeker niet de enige reden om hieraan deel te nemen. Alle opbrengsten van het evenement komen ten goede aan De Nederlandse Hersenbank. In de voorgaande zeven edities werd € 350.000,- bijeengebracht voor diverse goede doelen.

Deze editie zullen nog meer evenementen worden verzorgd. Het 18 holes golf toernooi met aansluitend programma staat deze dag centraal. Op zichzelf al een uniek evenement, waaraan dit jaar nog een extra dimensie wordt toegevoegd, te weten twee bijzondere golfclinics. Een mindervalide clinic van 12.00 tot 14.00 uur met speciale professionals en veel aandacht voor de individuele deelnemers. Vervolgens een reguliere clinic van 15.00 tot 17.00 uur, waarin alle elementen van het golfspel aan de orde komen en de deelnemers ook aan het aansluitende programma deel nemen. Een unieke gelegenheid om nader kennis te maken met deze sport en ook geschikt als teamuitje. Deze clinics worden verzorgd door vier golfpro’s van Golf & Country Club Liemeer!

Diner en loterij

Deelnemers aan het 18 holes golf toernooi krijgen een lunchpakket voor onderweg. Diverse regionale ondernemers staan klaar om u onderweg te laten genieten van een hapje en een drankje. Moegestreden kunnen de deelnemers terecht bij het clubhuis van cricket club VRA. Om na te borrelen en aansluitend te starten met een uitgebreid diner. Buiten de prijsuitreiking wordt een veiling georganiseerd waar fraaie kavels worden aangeboden. Deelnemers, organisatoren en belangstellenden bleven de afgelopen jaren niet voor niets massaal om aan deze veiling deel te nemen. Bovendien is er nog een loterij met spectaculaire prijzen.

Voor bedrijven

Dit unieke evenement kan niet gerealiseerd worden zonder de onmisbare sponsoren en ruim 60 vrijwilligers. Wilt u uw steentje bijdragen aan het Amsterdamse Bos Golf, in welke vorm dan ook? Neem dan contact op via info@amsterdamsebosgolf.nl. Het Amsterdamse Bos Golf blijkt een prachtig netwerk evenement voor bedrijven. Bedrijven die met een team willen deelnemen, kunnen dit doen met een flight van 4 personen of als sponsor. De verrassende verzorging gedurende de gehele dag en het diner en de drank zijn in de prijs inbegrepen. Het aantal flights is beperkt. Deelname of sponsoring kan opgegeven worden via de website www.amsterdamsebosgolf.nl. U treft daar ook nadere informatie aan. Ook kunt u een email verzenden aan info@amsterdamsebosgolf.nl.