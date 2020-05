Amstelheroes pakketten voor Voedselbank

Aalsmeer – JCI Amsterdam Amstelland heeft 32 voedselpakketten met verse producten van lokale ondernemers, geschonken aan de Voedselbank in Aalsmeer. Deze pakketten zijn ingekocht bij de lokale boeren rond Ouderkerk aan de Amstel via Amstelheroes.

“De horeca, versleveranciers en lokale producenten hebben harde klappen gehad. Lokale leveranciers rond de Amstel hebben de handen ineen geslagen en een doos samengesteld met lokale heerlijke verse producten”, aldus JCI.

Bij de Voedselbank is sinds het begin van de crisis veel minder aanvoer in voedsel en is de verspreiding lastiger, terwijl er meer behoefte is aan voedsel van de Voedselbank. JCI Amsterdam-Amstelland zag dat beide partijen een steuntje in de rug konden gebruiken en creëerde een win-win situatie door lokale ondernemers en lokale gezinnen te ondersteunen.

JCI Amsterdam-Amstelland zet zich graag in voor de lokale maatschappij. Afgelopen weken deelden haar leden tevens bossen Lathyrus van een lokale kweker uit bij Zorgcentrum Aelsmeer en doneerden haar leden voedsel bij de Voedselbank Amstelveen.

JCI Amsterdam Amstelland bestaat uit een groep ondernemende mensen onder de 40 die onderdeel zijn van een wereldwijde vereniging. Samen leren ze en dragen bij aan de lokale maatschappij. Het geld voor de donatie van het voedsel is overgehouden aan de organisatie van een jaarlijks bedrijvenvolleybaltoernooi (Netzomer) bij The Beach en het faciliteren van het Wereldhandelspel bij bedrijven en onderwijsinstellingen. Meer weten of lid worden? Kijk op www.jciaa.nl