Amstel Blazers Collectief sluit zich aan bij VIOS

Regio – Het Amstel Blazers Collectief (ABC) uit Uithoorn gaat met ingang van 1 januari 2023 verder onder de vleugels van Muziekvereniging VIOS in Mijdrecht. De samenwerking is een win-winsituatie voor beide partijen. VIOS speelde al een aantal jaar met de gedachte om binnen de vereniging een podiumorkest op te zetten. Dat zou namelijk een mooie aanvulling zijn op de reeds bestaande afdelingen. Om de verschillende mogelijkheden daartoe te onderzoeken heeft het bestuur van VIOS contact gezocht met het Amstel Blazers Collectief en is men met elkaar in gesprek gegaan. Die gesprekken kwamen voor ABC op een goed moment, omdat zij het aantal leden zagen teruglopen. Vervolgens bleek uit de zeer positief verlopen gesprekken dat beide verenigingen een belangrijke gemeenschappelijke drijfveer hebben: met plezier muziek maken. Nadat ook de leden van ABC unaniem hadden ingestemd met de overstap kon deze definitief worden doorgezet.

Drie afdelingen

Muziekvereniging VIOS bestond reeds uit drie afdelingen: Show- & Marchingband VIOS, Dweilorkest Dorst en TwirlPower. Vanaf januari is het Amstel Blazers Collectief de vierde loot aan de stam. Daarnaast heeft Muziekvereniging VIOS een aantal zeer actieve themabands, namelijk de Muziekpietenbende, de Dorst Charles Dickens Band en de WinterWonderBand, waarin leden uit de verschillende afdelingen samenkomen.

Het Amstel Blazers Collectief repeteert op dinsdagavond in het clubgebouw van VIOS. Nieuwe leden zijn nog altijd welkom! Naast optredens tijdens VIOS-evenementen is het blazerscollectief als geheel of als kleiner ensemble te boeken voor diverse gelegenheden. Alle informatie over ABC vindt u op www.amstelblazerscollectief.nl.