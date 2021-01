Amnesty zoekt vrijwilligers voor collecte in Aalsmeer

Aalsmeer – Word dit jaar ook een van de 13.000 collectanten die de straat opgaan om geld in te zamelen voor Amnesty International? De jaarlijkse collecteweek van Amnesty vindt plaats van 15 tot en met 20 maart.

Amnesty-collectanten gaan met veel plezier langs de deuren én met succes. Vorig jaar haalden zij ruim 900.000 euro op. Een heel mooi bedrag als je bedenkt dat de collecte vanwege het coronavirus vroegtijdig beëindigd moest worden. Amnesty zoekt in Aalsmeer en Kudelstaart nog vrijwilligers die een paar uur willen collecteren. Meer informatie of aanmelden als collectant? Kijk dan op www.amnesty.nl/collecte. Of mail naar collecteservice@amnesty.nl.

Waarom collecteren?

Amnesty International komt op voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om het werk voor deze mensen voort te kunnen zetten. Want Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat ze vindt. Tegen welke autoriteit of machthebber dan ook. Daarom neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen voor mensen als Nassima al-Sada uit Saudi-Arabië die sinds 2018 gevangenzit. Ze sprak zich uit voor meer vrijheid voor vrouwen in haar land. Dat ging ten koste van haar eigen vrijheid. Al-Sada voerde actie tegen het voogdijsysteem dat ervoor zorgt dat een vrouw over veel zaken eerst toestemming moet krijgen van een mannelijke voogd. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.