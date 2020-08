Alle leerlingen van de zomerschool geslaagd

Aalsmeer – Bij het Cultuurpunt Aalsmeer werd er afgelopen week de zomerschool georganiseerd. De kinderen zijn via de scholen aangemeld om een extra steuntje in de rug te krijgen op het gebied van taal. In totaal hebben er 30 kinderen met 9 verschillende culturen en achtergronden meegedaan. Deze week heeft niet alleen geholpen om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen, maar heeft ook geholpen om nieuwe vriendschappen te sluiten.

Elke dag stond er een nieuwe docent voor deze kinderen klaar om op een leuke manier de woordenschat te vergroten. Ze hebben met de theaterdocent ‘gereisd’ door allerlei klimaten en seizoenen, met de muziekdocent werden alle soorten fruit benoemd en daar werd over gezongen. Dankzij de sponsoring van JOGG Aalsmeer, stonden er vers fruit en allerlei lunchproducten klaar bij de AH op het Poldermeesterplein.

Ook de smoothiefietsen stonden weer klaar, dat betekent dat de kinderen het fruit hebben gesneden en in een blender moesten doen. Deze blender konden ze op een hometrainer klikken en wanneer je hard ging fietsen, kwam de blender in beweging met een heerlijke smoothie als eindresultaat!

Op de afsluitende dag stond een bezoek aan het Flower Art Museum gepland, met een hele leuke rondleiding met verschillende opdrachten. Fotografie, knutselen en een schilderij maken met mozaiek waren de activiteiten. Na dit bezoek mochten de kinderen de eigen gemaakte lunch op eten op het dak van het museum, met uitkijk op de Watertoren. Alle leerlingen zijn geslaagd. Het was een fantastische leerzame week!