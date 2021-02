AH Jos van den Berg kidsrun bij AKU

Uithoorn – Zondagmorgen 10.00u. stond de eerste groep van 25 kinderen klaar op de wielerbaan van UWTC achter het clubhuis van AKU voor de kidsrun van Uithoorns Mooiste, dit jaar zonder toeschouwers. De kinderen waren bij het toegangshek van sportpark de Randhoorn opgehaald door trainers van AKU die voor de start eerst een warming-up deden met de kinderen. Met een koude oosterse wind en een flauw zonnetje werden ze weggeschoten voor de 1160 meter lange parcours. Veel ouders konden aan de overkant van de sloot de verrichtingen van hun kind gadeslaan en zo ontstond er een leuke sportsfeer. Omdat er in verschillende groepen gestart werd, werd er dit keer geen stand bijgehouden en waren er ook geen prijzen voor de eerst aankomende. Elk] kind dat de eindstreep haalde was dit jaar winnaar. Na afloop kreeg elk kind een medaille, warme chocolademelk en een krentenbol die geschonken was door bakkerij Westerbos/Mens. Na afloop werden de kinderen weer naar hun ouders gebracht en werd de tweede groep bij de ingang opgehaald.

Warming-up

Dit keer waren het bijna 30 kinderen op de startstreep en ook zij, nadat de spieren warm w gemaakt waren door de warming-up, voltooiden de ronde op de wielerbaan met rode wangen van de inspanning en ontvingen na afloop hun herinnering met de warme drank. De derde groep die om 11.00u. startte, was het grootst, meer dan 35 kinderen stonden aan de start, en alle kinderen bereikte de eindstreep.

Dat leek het einde te zijn van de kidsrun, maar er bleken nog twee kinderen te zijn die dachten dat ze nog om 11.30u. konden starten. De organisatie wilde hen niet teleurstellen en zorgde ervoor dat er voor hen een extra start kwam. Een van de kinderen die daarvoor al had meegelopen liep extra met haar vriendinnetje mee en de drie werden door een aantal fietsers begeleid. Natuurlijk werd de entourage van muziek, meelopende ouders en vele toeschouwers gemist, maar ondanks dat kunnen ze terugkijken op een geslaagd sportief evenement.

