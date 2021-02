Afsluiting N196, verkeer van/naar Aalsmeer via N201

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland werkt vanaf 23 februari aan de kruising van de N196 met de Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Hiervoor wordt de N196 vanaf de A4 tot de Fokkerweg afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de N201 en moet rekening houden met extra reistijd. De omleiding geldt tot eind april 2021.

Tijdelijke rotonde

De provincie Noord-Holland maakt een nieuwe kruising op de N196/Fokkerweg. Om de kruising bij de Fokkerweg veilig te kunnen maken en de directe omgeving bereikbaar te houden, legt de aannemer een tijdelijke rotonde aan op de huidige kruising N196/Fokkerweg. Hiervoor wordt op maandag 22 vanaf 20.00 uur tot dinsdag 23 februari 06.00 uur en van dinsdagavond 23 tot woensdagochtend 24 februari de kruising geheel afgesloten voor verkeer. Ook is de N196 voor verkeer afgesloten vanaf de A4 naar de Fokkerweg en vanaf de Van Cleeffkade in Aalsmeer naar de Fokkerweg.

Bestemmingsverkeer

De N196 tussen de A4 en de Fokkerweg blijft tot eind april afgesloten voor verkeer. Bestemmingsverkeer kan vanaf 23 februari wel vanaf de Van Cleeffkade in Aalsmeer de Fokkerweg bereiken. Fietsverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Omleidingsroute via N201

Tijdens het werk aan de kruising bij nachtelijke afsluitingen en van 23 februari tot eind april volgt het verkeer van en naar Aalsmeer de route via de N201. Het is dan mogelijk om via de Zwarteweg of via de Oosteinderweg Aalsmeer in en uit te rijden.

HOV-netwerk

Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer – Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-verbinding is onderdeel van het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer.

Een grote verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. Het project HOVASZ is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Holland met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam. De aannemer is Dura Vermeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.