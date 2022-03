Afscheidsreceptie voor ‘bekend gezicht’ Erik van de Brun

Aalsmeer – Zondag 13 maart is er gelegenheid om tijdens een gezellige receptie in Café Joppe gedag te zeggen tegen Erik van de Brun. De vriendelijke wijkagent is al enige tijd niet meer actief in ons centrum. Helaas laat zijn verminderde mobiliteit dat niet meer toe. Erik was 15 jaar een bekend gezicht in Aalsmeer, met altijd een vriendelijke glimlach deed hij zijn rondes door het centrum op zijn fiets. Velen kenden Erik als een politieagent die dicht bij de mensen stond, altijd betrokken en tijd voor een praatje en nooit te beroerd om vragen te beantwoorden, maar altijd oplettend op ‘zijn wijk’. Erik zei bij zijn afscheid in augustus dat hij Aalsmeer, en vooral haar bewoners zal gaan missen, maar de bewoners zullen Erik ook zeker gaan missen. Daarom is er gelegenheid om hem dat te vertellen in Café Joppe, aanstaande zondag van 14.00 tot 16.00 uur.