Activiteiten met gro-up Buurtwerk in meivakantie

Aalsmeer – De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk organiseren voor en met jongeren allerlei leuke gratis activiteiten. Zo ook in de meivakantie.

Kickboksen Bloemhof

Om de meivakantie af te trappen organiseren twee jongeren uit Oosteinde, Rayan en Daimy, een kickboks activiteit in de Bloemhof op donderdag 20 april. Van 16.30 tot 17.30 uur is iedereen van 10 tot 14 jaar welkom om mee te kickboksen. Let op: binnenschoenen zijn verplicht!

Suikerfeest Kudelstaart

Dinsdag 25 april is er van 14.00 tot 17.00 uur een gezamenlijke viering van het Suikerfeest bij Place2Bieb. Het Suikerfeest is de feestdag die direct na de ramadan wordt gevierd. Het jongerenwerk viert dit graag met de buurt, jong en oud, wel of niet gevast. Een moment om met de buurt samen te komen. Er zijn activiteiten voor verschillende leeftijden op het grasveld, onder andere Archery Tag en voetbal. Iedereen is welkom voor een kopje thee/koffie en iets lekkers. De hele middag (activiteiten, lekkers, etc.) is gratis.

Among Us in Hornmeer

Woensdagmiddag 26 april kan iedereen uit groep 7 en 8 meedoen aan het spannende spel Among Us. Het is niet de game die wordt gespeeld, maar een live versie. De start is om 14.00 uur bij Buurthuis Hornmeer (Dreef 1) en duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Zaalvoetballen Proosdijhal

Op dinsdag 2 mei organiseert Ashkan uit Kudelstaart voor iedereen van 10 t/m 14 jaar een zaalvoetbaltoernooi in Kudelstaart. Het is van 15.30 uur tot 17.00 uur in de Proosdijhal. Je hoeft je niet op te geven, er worden ter plekke teams gemaakt. Let op, binnenschoenen zijn verplicht!

Archery Tag in Oost

Woensdagmiddag 3 mei zijn de jongerenwerkers tussen 15.00 en 17.00 uur in Oost te vinden met verschillende toffe spellen, Archery Tag, knotshockey en meer. Zin om een potje mee te doen? Iedereen vanaf groep 7 kan aansluiten! De spellen worden gespeeld op het grasveld bij de Snoekbaarsstraat en/of Brasemstraat.

Meidenmiddag bonbons maken

Donderdag 4 mei is er weer een meidenmiddag voor alle meiden uit groep 7 en 8 in Place2Bieb. Van 14.00 tot 16.00 uur kan je zelf bonbons maken, versieren en alvast eentje proeven natuurlijk. Vanwege de inkopen is aanmelden noodzakelijk. Dit kan bij jongerenwerker Manon via whatsapp: 06-83270666.

Place2Eat

Lijkt het jou leuk om met een groepje vrienden zelf te koken en gezellig met elkaar te eten in Place2Bieb? Dat kan! Stuur een bericht via insta. Alle activiteiten van het jongerenwerk van gro-up Buurtwerk zijn gratis. De locatie Place2Bieb is in Kudelstaart, Graaf Willemlaan 1. Kijk op www.jonginaalsmeer.nl of check insta @gro_upbuurtwerk.aalsmeer voor meer informatie over de activiteiten.