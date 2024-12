Activiteiten in Open Huis De Rank

Mijdrecht – In Open Huis De Rank vindt zondagmiddag 29 december om 15.00 uur een bijzondere filmvoorstelling plaats. Dan wordt de film ‘Wij vrouwen van Bethlehem’ vertoond. Dit is een kerstspel dat speelt rond de geboorte van Jezus en aan het eind van de 20e eeuw regelmatig is uitgevoerd. De acteurs zijn vrouwen uit Mijdrecht en naaste omgeving, onder wie Riet Ramp, Judith Kroon, Han van Zanten en Inge Leep. Het toneelspel is destijds op film opgenomen door Harry Glashouwer en recentelijk door Arie Noteboom gedigitaliseerd en geschikt gemaakt voor vertoning.

Als er een jaar is om te overdenken dan is het wel dit jaar. Wat is er wereldwijd veel gebeurd, maar voor velen ook dichtbij en persoonlijk. Het doet goed om even de tijd te nemen om hierbij stil te staan. Op maandag 30 december is Open Huis De Rank hiervoor tussen 16.30 en 19.30 uur geopend. De ruimte is sfeervol verlicht en er klinkt zachte muziek. Bezoekers kunnen een kaars aansteken, luisteren naar de muziek en hun gedachten laten gaan.

Op de foto: ‘Wij vrouwen van Bethlehem’. Foto is aangeleverd.