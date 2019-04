Actie voor Buurt-AED in Rietlanden succesvol

Kudelstaart – In de Rietlanden in Kudelstaart hangt binnenkort een AED in de straat. De buren hielden samen een inzamelactie voor een AED, via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting. De actie was een groot succes, want de buurt haalde binnen drie weken voldoende geld op om de AED met bijpassende buitenkast te kopen.

Positieve reacties

Initiatiefnemer van de actie Marjon Meissen: “Ik ben heel blij dat we met elkaar het benodigde bedrag bij elkaar hebben ingezameld. Even was ik bang dat we het streefbedrag niet binnen de gestelde termijn gingen halen. Maar een huis-aan-huis flyeractie leverde naast het benodigde geld ook heel veel positieve reacties op en ik ben blij dat het is gelukt.” In verband met het succes van de buurt-AED-actie is de levertijd is wat langer dan normaal. In principe wordt de AED begin mei verwacht.

6-Minutenzone

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en een AED wordt ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is.

Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en staan aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn. Deze Buurt-AED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone. Lees meer en kijk wat jij kunt doen op www.buurtaed.nl