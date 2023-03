Actie Kinderhulp Afrika voor kinderen in Oeganda

Aalsmeer – In Oeganda heeft de Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika al 35 jaar de zorg voor 1.000 kinderen. Veel van hen zijn wees. Op de campus van Kinderhulp Afrika gaan de kinderen naar school. Ze krijgen een goede opleiding, een plek om te wonen en de zorg die nodig is. Voor alle kinderen is er meerdere keren per dag een goede maaltijd. Echter, net als in Nederland zijn ook in Oeganda de prijzen van voedsel enorm gestegen. Elke maand kost het duizenden euro’s extra om de kinderen van voedsel te voorzien.

Al diverse keren heeft de Aalsmeerse bevolking de kinderen in Oeganda geholpen met een financiële bijdrage. Ook nu is elke gift welkom. Een aanvraag zal worden ingediend bij Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA), zodat elke bijdrage afkomstig uit Aalsmeer verdubbeld wordt.

Een gift kan worden overgemaakt naar IBAN NL43INGB0000005066 t.n.v. Stichting Kinderhulp Afrika o.v.v. voedselhulp. Ga voor meer informatie naar www.kinderhulp-afrika.nl.