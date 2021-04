Aardbeienbrug weer compleet!

Aalsmeer – Het heeft even geduurd, maar afgelopen nacht (van woensdag 31 maart op donderdag 1 april) is de bovenbouw teruggeplaatst op de Aardbeienbrug op de Uiterweg.

De bovenbouw was beschadigd geraakt tijdens de laatste, afrondende werkzaamheden. Bovendien was de brug geraakt door een vrachtwagen waarvoor ook reparatie aan het houtwerk noodzakelijk was. Vorig jaar november, toen de definitieve stangen opgehangen zouden worden, ging het mis. Bij het losmaken van de val (het horizontale deel boven de hamei) schoot deze los van de opbouw waardoor de brug met de ‘handen in de lucht’ kwam te staan.

Na inspectie werd besloten om de brug niet ter plaatse aan te pakken, maar te gaan repareren inde werkplaats van aannemer Van Steenweek. In januari is de bovenbouw verwijderd. Hierbij gaf de aannemer te kennen eind maart de bovenbouw terug te kunnen plaatsen. En dit is gelukt, op de laatste dag van de maand maart.

De nachtelijke klus is prima voltooid. Hopelijk kan nu lang(er) genoten worden van deze replica blikvanger op de Uiterweg!