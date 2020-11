Aardbeienbrug met ‘de handen in de lucht’

Aalsmeer – Hij staat nu met de ‘handen in de lucht’, de Aardbeienbrug. Gisteravond, dinsdag 10 november, tijdens de afrondende werkzaamheden ging het mis bij deze (replica) blikvanger op de Uiterweg. De opbouw klapte plots naar beneden. Hierdoor is forse schade ontstaan aan het bovenwerk (hamei) van de brug. Tijdens de avondklus zouden de definitieve stangen aan de hamei aangebracht worden en hier ging het dus mis. Een evenwichtsprobleempje…

De werkzaamheden waren er ook op gericht om de stalen constructie van het brugdek te vervangen. De dekplanken van composiet bleken niet goed bestand tegen zware voertuigen en zouden vervangen worden door hout. Wie denkt te maken te hebben met een rustige, doodlopende weg, heeft het goed mis. Er rijdt veel en zwaar (grote vrachtwagens met zelfs aanhangers) op de Uiterweg. Er wordt op diverse plekken gebouwd en dus moet natuurlijk materiaal aangevoerd worden.

Het brugdek heeft de aannemer dinsdagavond wel kunnen vervangen, de extra reling die tussen de weg- en het voetgangersgedeelte aangebracht zou worden niet. Het herstel van de schade, die aan de toog is gereden, is uiteraard ook uitgesteld.

Het belangrijkste na het misgaan was natuurlijk provisorisch herstel om ervoor te zorgen dat er woensdagochtend weer ‘gewoon’ verkeer op de Uiterweg zou kunnen rijden en dit is gelukt. Wanneer de reparatie(s) nu gaan plaatsvinden, is nog niet bekend.

Foto’s: www.kicksfotos.nl