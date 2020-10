Aantal besmettingen in Zorgcentrum toegenomen

Aalsmeer – “Na de eerste berichten van besmetting met het coronavirus in Zorgcentrum Aelsmeer op 25 september is er veel getest om een goed beeld te krijgen van het totaal aantal besmettingen. De samenwerking van het testteam en het Streeklab Haarlem is geweldig om snel testen uit te voeren en uitslagen te ontvangen”, aldus de directie in een schrijven.

Wat de ontwikkelingen rond het coronavirus betreft is minder goed nieuws te melden. “Er is nog geen stabiel beeld. Zowel op de begane grond (Kleine Poel) als op de tweede etage is het aantal besmettingen bij bewoners en medewerkers toegenomen. Daarnaast zijn er bij de ondersteunende diensten ook enkele besmettingen.” Een aantal bewoners heeft veel klachten en zijn echt ziek door het coronavirus. “Zij krijgen alle zorg die nodig is, hoewel wij ons wel bezorgd maken om enkele bewoners”, vervolgt het Zorgcentrum in haar nieuwsbrief.

Op de Grote Poel en de eerste etage zijn geen bewoners en medewerkers besmet en mag er weer bezoek komen. Vanwege het evenwicht tussen kwaliteit van leven en veiligheid blijft dit vooralsnog beperkt tot 1 bezoeker per bewoner per dag, in de kamer met mondmasker op en onderling afstand houden. Op dit moment wordt nog geen verdere versoepeling ingevoerd vanwege het aantal toegenomen besmettingen.

Kijk voor meer informatie, de nieuwe routekaart en regelmatig updates op www.zorgcentrumaelsmeer.nl/corona/