Aanrijding Aalsmeerderweg, scooterrijder gewond

Aalsmeer – Maandag 20 februari is rond zeven uur in de ochtend een scooterrijder aangereden op de Aalsmeerderweg. Ter hoogte van de kruising met de Machineweg zijn een Range Rover en de scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de scooter is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De scooter raakte zwaar beschadigd. De auto liep lichte schade op. De kruising is enige tijd dicht gebleven voor onderzoek door de verkeersongevallendienst. De oorzaak van het ongeval is vooralsnog onbekend.

Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot