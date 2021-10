Aanmelding open voor Tuinbouw Ondernemersprijs

Regio – Vanaf vandaag kunnen innovatieve ondernemers in de tuinbouw zich aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022. Naast de ondernemersprijs wordt dit jaar ook de themaprijs ‘Robotisering en digitalisering’ uitgereikt. Met deze extra award beloont de Tuinbouw Ondernemersprijs nieuwe innovaties en ontwikkelingen. De beste kandidaten worden gepresenteerd op 21 april op de Floriade in Almere; dé hotspot van de tuinbouw komend jaar.

Daadkracht en duurzaamheid

Geschikte kandidaten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022 zijn ondernemers die durf, daadkracht en duurzaamheid tonen. Bedrijven die met creatieve oplossingen, doorzettingsvermogen en bereidheid tot open overleg het kennisniveau sectorbreed laten groeien. De ideale kandidaten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs investeren in nieuwe technieken die de sector naar een hoger plan tillen, met veel aandacht voor een stevig fundament voor een duurzame toekomst.

Voor de prestigeuze award komen bedrijven in de primaire keten in aanmerking voor een nominatie, van veredeling en teelt tot afzet van bloemen, bloembollen, planten, groenten, fruit, bomen en paddenstoelen. De schaalgrootte van het bedrijf is daarbij niet belangrijk.

Voor de themaprijs Robotisering en digitalisering kunnen bedenkers, early adaptors of een projectgroep van concrete vernieuwing op het gebied van robotisering en digitalisering zich aanmelden.

Informatie

Kandidaten kunnen zichzelf uiterlijk tot vrijdag 26 november aanmelden, of door een ander bedrijf of organisatie worden voorgedragen. Medio januari maakt de organisatie bekend welke bedrijven een nominatie ontvangen. Tijdens een inspirerende bijeenkomst op de Floriade op 21 april volgt de bekendmaking van de winnaar.

Alle informatie over de prijs en de vernieuwde en vereenvoudigde aanmelding is terug te vinden op de website www.tuinbouwondernemersprijs.nl.

Foto: In 2020 ontving Telersvereniging Prominent de Tuinbouw Ondernemersprijs onder andere vanwege de innovatieve manier van samenwerken, het ontwikkelen en delen van kennis om de vereniging en de sector verder te helpen, en de wijze waarop gezamenlijk duurzame en circulaire activiteiten worden opgepakt.