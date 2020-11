Aanleg Wandelnetwerk Amstelland van start

Aalsmeer – Er komt een nieuw wandelnetwerk langs de zuidkant van Noord-Holland. De aanleg van Wandelnetwerk Amstelland is 9 november gestart en duurt tot en met februari 2021. Het 300 kilometer lange netwerk verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot wandelgebied van Aalsmeer tot Diemen.

Wandelen via knooppunten

De aanleg van Wandelnetwerk Amstelland is een onderdeel van het provincie-brede Wandelnetwerk Noord-Holland. Deze routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd met duurzame routepaaltjes voorzien van een herkenbaar logo, gekleurde pijlen en keuzepuntnummers. Met de app van Wandelnetwerk Noord-Holland kunnen wandelaars bestaande en zelf samengestelde wandelingen lopen.

Ook in Aalsmeer en Kudelstaart worden diverse startpunten, routepaaltjes en wandelvoorzieningen voor de routes geplaatst. In februari of maart 2021 is een overzicht van het nieuwe wandelnetwerk te zien op: https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/.

Samenwerking en financiering

Met de aanleg van dit zuidelijke netwerk is de provinciale wandelkaart bijna helemaal ingekleurd. Groengebied Amstelland is opdrachtgever voor het nieuwe netwerk. In Groengebied Amstelland zijn de gemeenten Ouder-Amstel, Amstelveen, Amsterdam en Diemen vertegenwoordigd. Samen met de provincie Noord-Holland, het Amsterdamse Bos en de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer financieren zij de aanleg van het netwerk.

Bijzondere natuurbeleving

Wandelnetwerk Amstelland ligt in een bijzonder en zeer divers gebied. Wandelaars lopen door bossen, langs rivieren en graslanden. Unieke boerenlandpaden laten wandelliefhebbers genieten van het Hollandse landschap met molens, rivieren en sloten. Omdat het Noord-Hollandse wandelnetwerk aansluit op de wandelnetwerken van Zuid-Holland en Utrecht, is het gebied zeer geschikt voor langeafstandwandelaars.