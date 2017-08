Aanhouding inbrekers dankzij alerte inwoner

Kudelstaart – In de nacht van woensdag 30 op donderdag 31 augustus heeft de politie dankzij een oplettende buurtbewoner twee vermoedelijke woninginbrekers aangehouden. De melder zag twee personen lopen in de tuin van de buren en sloeg alarm. De twee dieven gingen er direct vandoor toen zij merkten dat ze waren gezien.

De twee stapten vervolgens in een auto en zijn weggereden. Inmiddels waren naar aanleiding van de melding agenten ter plaatse. Zij zagen een auto met hoge snelheid de wijk uitrijden en hebben de achtervolging ingezet. De auto met de twee mogelijke inbrekers is tot stoppen gemaand. De twee mannen zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor.

Volgens getuigen zijn de verdachten actief geweest bij een woning aan het Robend. Mogelijk dat zij in hun vlucht goederen of gereedschappen hebben weggegooid. Inwoners die in de omgeving van Robend goederen of gereedschappen vinden, worden gevraagd deze te laten liggen en niet aan te raken. Bel de politie (0900-8844) zodat dit bewijsmateriaal veilig gesteld kan worden.