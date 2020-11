Aangepaste dienstregeling Connexxion in 2021

Aalsmeer – Door de maatregelen rondom het coronavirus reizen er minder mensen met het openbaar vervoer. Om deze reden heeft Connexxion de dienstregeling voor de eerste helft van 2021 aangepast. Uitgangspunt is het in standhouden van een hoogwaardig en fijnmazig ov-netwerk met zo min mogelijk hinder voor reizigers. De wijzigingen gaan op 3 januari 2021 in. Tot die tijd, dus ook in de kerstvakantie, rijden de bussen nog via de huidige dienstregeling. De aangepaste regeling heeft ook consequenties voor Aalsmeer. Buslijn 342 (Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol) vervalt tijdelijk per 3 januari. Hiervoor komt buslijn 198 (Aalsmeer Hortensiaplein-Schiphol) terug die met dezelfde frequentie als buslijn 342 rijdt.

Wethouder Robert van Rijn: “Gelukkig vallen de consequenties voor Aalsmeer mee. Gezien de omstandigheden ben ik tevreden waarop Connexxion, in deze lastige periode, invulling geeft aan de aangepaste dienstregeling in Aalsmeer.”

Oplevering Kasteleinweg

Lijn 198 is ook tijdelijk, deze rijdt tot de oplevering van de Burgemeester Kasteleinweg. Daarna komt er een snelle hoogfrequente busverbinding tussen zowel Schiphol Plaza-Schiphol Zuid (diverse buslijnen) én tussen Aalsmeer en Schiphol Zuid (buslijn 340). Schiphol Zuid wordt dan het overstappunt.

Monitoren

Connexxion blijft de dienstregelingen vanaf 3 januari goed monitoren en schaalt de regeling weer op als dit mogelijk is.

Gaat u op reis? Stippel van te voren de route uit op www.9292.nl of gebruik de app 9292. Hier staan de laatste dienstregelingen en handige looproutes om u van deur tot deur te brengen.