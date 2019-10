Aalsmeerse Sanne succesvolle Trance vocaliste

Aalsmeer – Vanwege haar 15-jarig jubileum presenteert de Nederlandse Trance vocaliste Susana – bekend door haar succesvolle samenwerkingen met artiesten zoals Armin van Buuren, Aly & Fila en Ram – Susana|15: een intiem liveconcert ter ere van haar carrière en tevens een ode aan het Vocal Trance genre in z’n algemeen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 9 november in Poppodium P60 op het Stadsplein 100a in Amstelveen).

Susana is regelmatig op reis om voor Trance liefhebbers over de hele wereld op te treden. Zo trad zij recent nog op met het Metropole Orkest tijdens het Tomorrowland festival in België en met Armin van Buuren op Untold festival in Roemenië.

Voor haar jubileum keert zij echter terug naar haar geboorteland en wordt daar herenigd met haar muzikale roots. Voor dit evenement heeft Susana een ensemble samengesteld van maar liefst negen live muzikanten! Daarnaast zijn er gastoptredens van bekende collega Trance vocalisten. Onder muzikale begeleiding van concertpianist en componist Geronimo Snijtsheuvel zullen zij de echte Vocal Trance liefhebbers een unieke en intieme live concertervaring gaan bezorgen.

Mee op reis

Tijdens ‘Susana|15’ neemt de vocaliste haar fans mee op een reis door het Vocal Trance genre door middel van akoestische versies van haar nummers, zoals ‘Shivers’, ‘Nothing at All’ en ‘Ramelia’. Het is altijd Susana’s missie geweest om bij te dragen aan meer erkenning voor vocalisten als volwaardige artiesten in een door DJ’s gedomineerde dancemuziek scene. Het is dan ook geen verrassing dat een aantal van de meest geliefde zangers van het genre ook komt optreden. Zowel de Nederlandse songwriter en vocalist Ana Criado (onder andere bekend van haar nummers met DJ Armin van Buuren zoals ‘Down To Love’ en ‘I’ll Listen’) alsmede de Britse zangeres Sue McLaren (bekend van haar samenwerking met DJ Paul van Dyk) zullen tijdens Susana|15 een aantal van hun grootste hits ten gehore brengen. Het evenement streeft naar een unieke ervaring voor Susana’s fans and Vocal Trance liefhebbers. Er is tevens een VIP-package beschikbaar met onder andere een Meet & Greet en een goodie bag. Tickets zijn nu te koop via www.ticketmaster.nl. Kijk voor meer informatie op: susanavocalist.com/susana15/.

Geboren in Aalsmeer

Sanne Boomhouwer (haar eigen naam) hoopt overigens niet alleen fans en liefhebbers te mogen verwelkomen, maar ook oud-plaatsgenoten. Sanne komt namelijk van oorsprong uit Aalsmeer. Geboren en getogen op de Oosteinderweg (onder de vliegtuigen) en de lagere schoolperiode heeft zij doorgebracht op basisschool De Brug, toen nog gehuisvest aan de Machineweg. Aalsmeer kan en mag trots zijn op Sanne, die sinds haar hit ‘Shivers’ met Armin van Buuren in 2004 één van de meest succesvolle Trance vocaliste in de wereld is.

Al vijf keer op rij is Susana op nummer één geëindigd bij de jaarlijkse Trance Podium Award (2014-2018), ze is in 2008 en in 2011 met Armin van Buuren op wereldtournee geweest, trad op tijdens de beide shows ‘Best of Armin Only’ in 2017 in de Arena Amsterdam, afgelopen juli stond zij twee keer op het podium met het Metropole Orkest tijdens het Tomorrowland festival in België en kreeg, samen met Armin van Buuren, applaus tijdens het Untold festival in Roemenië.

Ziggo Dome en/of P60

Op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober aanstaande verzorgt Sanne optredens met het Metropole Orkest in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een mooie gelegenheid om deze beroemde en succesvolle oud-Aalsmeerse ‘aan het werk’ te zien of ga het jubileumfeest van/met Sanne Boomhouwer meevieren op zaterdag 9 november in P60 Amstelveen.

Foto: Susana (Sanne Boomhouwer) op mainstage met Armin van Buuren tijdens Tomorrowland festival in België, 28 juli 2019. Foto: Momenttom.com