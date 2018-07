Aalsmeerse rugbyer in nationale selectie

Aalsmeer – Spelers en leden zijn ontzettend trots dat voor het eerst in het bestaan van Rugbyclub Haarlemmermeer Hawks er een speler is geselecteerd voor de nationale selectie U15 (onder de 15 jaar) door de Rugbybond Nederland.

Geselecteerd is de uit Aalsmeer afkomstige speler Danielson Suijker, die al enige jaren met plezier rugby speelt bij de Hawks in Hoofddorp. Danielson is één van de talenten die bij de Rugbyclub rondloopt en via de rugbyschool Alkmaar tijden de rugby development dagen is gescout en in de Nationale selectie is geplaatst.

Overigens is Ron Balder, voorzitter van de Hawks, trots op alle spelers. “Buiten eventuele talenten zie ik vooral de jeugd ontzettend hard groeien en de kinderen ‘body’ krijgen. Samen met trainers, staf en teammanagers doen we er alles aan om de kinderen met plezier rugby te laten spelen en om hen kennis te laten maken met de mogelijkheden die de rugbysport biedt.”

Foto: Haarlemmermeer Hawks Rugby. Photo.stodart.nl