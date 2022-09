Aalsmeerse mini-praam met Westeinder water gedoopt

Aalsmeer – Een originele Aalsmeerse praam met roer in miniatuur is afgelopen dinsdagavond 6 september officieel ‘gedoopt’ met Westeinder water door burgemeester Gido Oude Kotte. Ook een praam met penta mocht de eerste burger in ontvangst nemen. “Eindelijk heeft de gemeente weer een eigen praam”, grapte brandweerman Theo de Kruijf bij de uitreiking.

Zilveren penta

De miniaturen zijn gemaakt door Gertjan Maarsen, die eveneens het officiële moment bijwoonde en nog een verrassing voor de burgemeester in petto had. Een jaar lang heeft de gemeente de eerste prijs voor de categorie snelheid, de zilveren penta, in bezit gehad. Ook deze trofee is een wisselprijs en dus moest deze vorig jaar september weer ingeleverd worden. Jammer, vond Oude Kotte dit, hij was best gehecht geraakt aan deze stoere prijs. Gertjan en Theo waren hiervan op de hoogte en trakteerden de burgemeester op een miniatuur zilveren penta. Hier was Oude Kotte zichtbaar blij mee.

Bouwpakketten

De praam en penta in miniatuur zelf ook maken? De bouwpakketten hiervoor zijn te koop bij de Historische Tuin. De zilveren miniatuur penta-prijs is vooralsnog uniek en alleen te bewonderen bij de burgemeester. Maar, wie weet, als de vraag groot is, gaat Gertjan over op een grotere productie voor de zelfbouwers…

Foto: www.kicksfotos.nl: V.l.n.r.: Theo de Kruijf, burgemeester Gido Oude Kotte en Gertjan Maarsen.