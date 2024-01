Aalsmeers Harmonie geeft champagneconcert

Aalsmeer – Traditiegetrouw begint Aalsmeers Harmonie het jaar met een champagneconcert op zaterdag 21 januari. Het orkest luidt met vrolijke muziek het nieuwe jaar in. Het thema is deze keer ‘Olympische Spelen’. Na het 110-jarig jubileumconcert heeft Aalsmeers Harmonie niet stil gezeten: er is hard door gerepeteerd voor het champagneconcert. Op het programma staan vrolijke muziekstukken, zoals ‘Gold und Silber’, ‘Brave’ en ‘Victory’, die allemaal passen bij het thema. Aalsmeers Harmonie staat sinds een jaar onder leiding van Michel de Haas, die vorig jaar na het Nieuwjaarsconcert het stokje overnam.

Het champagneconcert is in de Doopsgezinde Kerk en is gratis toegankelijk. Vanaf 14.30 uur zijn de deuren open. Om 15.00 uur begint het programma, dat ongeveer een uur duurt. Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar te proosten op het nieuwe jaar.

Muzikanten gezocht

Aalsmeers Harmonie is op zoek naar muzikanten, met name naar een drummer en bassist. Lijkt het u/jou leuk om mee te spelen? Kom dan naar het concert, of meld u aan voor een repetitie. Meer informatie over het orkest en de activiteiten staan op www.aalsmeersharmonie.nl of volg het orkest op Facebook.