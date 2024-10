‘Aalsmeers boekenpraatje’ in Historische Tuin

Aalsmeer – Op zondag 27 oktober, in het kader van het Weekend van het Aalsmeerse boek en de Maand van de geschiedenis, is er in de corridor van museum Historische Tuin en op de veilingtribune een bijzondere activiteit. Peter Prochazka en Henk van Leeuwen tonen daar hoe hun boekenverzameling danig uit de hand kan lopen. Als liefhebbers en verzamelaars van alles wat hun woonplaats Aalsmeer te bieden heeft op het gebied van afbeeldingen, boeken en tijdschriften tonen de mannen allerlei boeken die betrekking hebben op Aalsmeer. Dat zijn onder andere boeken van de Aalsmeerse schrijvers A. Vreeken en J. Eigenhuis, maar ook tal van boeken waarin Aalsmeer voorkomt en die dus veel minder bekend zijn.

Kinderboeken en geschiedenis

Peter richt zich daarbij op de kinderboeken (zijn specialiteit) en Henk richt zijn pijlen op de geschiedenis van Aalsmeer wat betreft de plezierreisjes per boot en het ontstaan van het Aalsmeerse rondvaartbedrijf en Aalsmeerse vaartuigen. Beide heren zijn zondag 27 oktober aanwezig van 12.00 tot 17.00 uur. Als klap op de vuurpijl is er rond 15.00 uur bij de tribune van het veilinggebouw een ‘Aalsmeers boekenpraatje’ door Peter en Henk over hun hobby en hun ontdekkingen in boeken en tijdschriften. Denk hier niet bij aan een saaie lezing, want met Peter en Henk kan het alle kanten opgaan en zeker ook de verkeerde.

Tweedehands boeken

Tevens zijn er deze dag Oud Aalsmeer tweedehands boeken te koop tegen zeer redelijke prijzen. Benieuwd wat voor boeken er te koop zullen zijn? Kijk even in de webshop van Stichting Oud Aalsmeer bij de tweedehands boeken. Er wordt voor deze presentatie geen extra toegang geheven, maar de reguliere entree van het museum (6,50 euro) is wel van toepassing. Museumkaarthouders en donateurs hebben gratis toegang.

Bron en foto: Stichting Oud Aalsmeer