Aalsmeerders bij EK Handbal in Trondheim

Aalsmeer – Het EK Handbal is afgelopen donderdag 9 januari van start gegaan in Trondheim in Noorwegen. Ook Nederland mag deelnemen. Het Oranje team is ingedeeld in de poule met Duitsland, Letland en Spanje.

Een grote groep supporters is afgereisd naar Trondheim en is enthousiast in oranje outfit de Nederlandsse heren aan het aanmoedigen. Onder de fans ook diverse Aalsmeerders, die hun favorieten toejuichen. Jeffrey Boomhouwer en Samir Benghanem maken namelijk deel uit van de Oranje selectie.

Jeffrey is als handballer bij Aalsmeer begonnen, maar is nu al vele jaren actief in Duitsland. Zijn familie woont (nog altijd) in Aalsmeer en dus zitten onder andere vader Kees en broer Robin, die tot vorig jaar bij de top van Greenpark handbal behoorde, op de tribune. Mike van der Laarse is voorzitter van Greenpark Aalsmeer handbal en Samir is één van ‘zijn’ topspelers. De Multi-man is groot handbalfan en dus is ook hij in Trondheim om de Nederlandse handballers een hart onder de riem te steken.

Nederlaag tegen Duitsland

De Oranje heren zijn hun eerste EK helaas met een nederlaag begonnen tegen Duitsland. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson verloor van de EK-winnaar van 2016 met 34-23 (rust 15-13 achterstand). Jeffrey Boomhouwer scoorde twee maal en Samir Benghanem wist één maal de bal in de netten te krijgen.

Overtuigende winst op Letland

Zaterdag 11 januari wachtte de tweede wedstrijd. Dit keer was Letland de tegenstander en deze ‘pot’ handbal wist Nederland overtuigend te winnen met 32-24. Bij rust leidde Oranje al met 16-10. Jeffrey wist vier keer de keeper te passeren, Samir maakte één treffer.

Maandag tegen Spanje

Maandag 13 januari kan opnieuw genoten worden van de ‘prachtige vliegertjes’ van Jeffrey en de ‘mooie acties op de cirkel’ van Samir, want deze dag wacht de wedstrijd tegen het sterke Spanje. Aanvang is 20.30 uur. De twee beste teams uit de poule plaatsen zich voor de volgende ronde.

Jongens A Greenpark ongeslagen

Intussen wordt er in Nederland ‘gewoon’ verder gehandbald voor de beker. De Jongens A van Greenpark Aalsmeer zijn nog ongeslagen in de landelijke competitie. Zaterdagavond was het team te sterk voor Volendam en won met liefst 40-24.

Foto’s vanuit Trondheim: Mike Multi.