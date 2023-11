Aalsmeerderbrug 2 weken ’s avonds afgesloten

Aalsmeer – Vanaf maandagavond 20 november tot vrijdagochtend 1 december is de Aalsmeerderbrug doordeweeks – behalve op vrijdag- en zaterdagavond/nacht – in de avonden en nachten in beide richtingen afgesloten van 22.00 tot 06.00 uur voor zowel wegverkeer als scheepvaart. De provincie treft voorbereidingen om de Aalsmeerderbrug op afstand te bedienen vanaf de provinciale bediencentrale Weg- en Waterhuis De Lange Balk in Heerhugowaard. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt de N196 (Burgemeester Kasteleinweg) ter hoogte van de Aalsmeerderbrug afgesloten en gaat de brug in deze periode uit de bediening.

Omleiding

Het verkeer wordt met borden omgeleid via de Waterwolftunnel, de N201 en de N231. Auto- en motorverkeer heeft ongeveer 15 minuten extra reistijd. Ook het openbaar busvervoer rijdt een aangepaste route gedurende deze periode. Meer informatie is te vinden op de website van Connexxion: www.connexxion.nl.

Tijdelijk pontje

(Brom)fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijk pontje. De opstaplocaties bevinden zich op loopafstand van de Aalsmeerderbrug en worden met borden aangegeven. Er is geen tijdschema van toepassing, de pont vaart continu heen en weer tussen 22.00 en 6.00 uur. De maximale wachttijd is 10 minuten.

Afsluiting Ringvaart

Vanaf 30 oktober tot en met zondag 19 november wordt de Aalsmeerderbrug niet bediend voor schepen die hoger zijn dan 2,5 meter. Vanaf 20 november is de brug tijdens de werkzaamheden voor al het vaarverkeer – inclusief kleine boten – volledig afgesloten. Er is dan geen onderdoorgang mogelijk onder de brug. Op 1 december 6.00 uur draait de brug weer volgens de reguliere bedientijden.

Werkzaamheden

Om de Aalsmeerderbrug klaar voor bediening op afstand te maken, worden de systemen en software van de Aalsmeerderbrug aangepast en uitgebreid. Er worden hogere cameramasten geplaatst voor verbeterd zicht en een veiligere bediening. Natuurlijk worden testen uitgevoerd om alle systemen goed af te stellen en te controleren of de brug veilig op afstand bediend kan worden. Door de bediening van de bruggen in Noord-Holland steeds meer vanuit één punt te organiseren, is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming en stimuleert de provincie het vervoer over water én de weg. Met vragen of opmerkingen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.