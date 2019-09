Aalsmeerbaan 2 weken dicht!

Aalsmeer – Schiphol voert tussen zondagavond 29 september en zondagavond 13 oktober geplande onderhoudswerkzaamheden uit aan de Aalsmeerbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de Aalsmeerbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer en volgen de vliegtuigen andere routes van en naar Schiphol. Om deze periode niet langer dan strikt noodzakelijk te laten duren, voert Schiphol gelijktijdig verschillende werkzaamheden aan baan, rijbanen, markering en verlichting uit.

Aangepast baangebruik

Door buitengebruikstelling van de Aalsmeerbaan wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van deze baan tijdens de werkzaamheden afgehandeld op de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan of Schiphol-Oostbaan. Welke start- en landingsbaan wordt ingezet is sterk afhankelijk van de windrichting. Het baangebruik zal in de nacht niet afwijken door het onderhoud aan de Aalsmeerbaan.

Werkzaamheden

Tijdens het reguliere onderhoud aan de Aalsmeerbaan vernieuwt Schiphol waar nodig het asfalt en de baanmarkeringen. Er wordt onder andere rubber van de baan verwijderd. Vliegtuigbanden laten bij elke landing een klein beetje rubber achter op de baan. Dat gaat in het asfalt zitten, waardoor het minder stroef wordt. Na een paar duizend landingen wordt het tijd om het rubber te verwijderen. Tijdens het onderhoud worden de lampen van de Aalsmeerbaan gewassen en indien nodig worden lampen vervangen.

Het asfalt van de rijbaan naar de Aalsmeerbaan wordt vervangen, net als de rijbaanverlichting en afwateringsgoten. Schiphol voert de werkzaamheden uit in samenwerking met Heijmans. Medewerkers werken in verschillende ploegen 24 uur per dag om te zorgen dat de Aalsmeerbaan niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik is.

Naast het regulier onderhoud aan de Aalsmeerbaan vindt er tot en met woensdag 16 oktober aanvullend onderhoud plaats aan een rijbaan naar de Aalsmeerbaan. De verwachting is dat deze werkzaamheden geen versterkend effect hebben op het baangebruik.

Bewoners met vragen

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS, het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol, via 020-6015555 of raadpleeg de website.