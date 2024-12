Aalsmeer werkt aan een toegankelijke buitenruimte

Aalsmeer – In juni van dit jaar hebben de wethouders Sven Spaargaren en Willem Kikkert deelgenomen aan een schouw in de buitenruimte. Sven Spaargaren liep mee in Kudelstaart en Willem Kikkert in de wijk Stommeer. Tijdens deze schouw is vooral gekeken naar de toegankelijkheid voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of met een rollator lopen.

Aantal aanpassingen

In de wijk Stommeer bleek vrijwel alles goed geregeld, maar in Kudelstaart was wel een aantal aanpassingen nodig. Wethouder Sven Spaargaren: “Kudelstaart is grotendeels gerealiseerd in de jaren tachtig en is oorspronkelijk ontworpen om fietsers van de stoep te weren. Hierdoor ontbraken op diverse plekken verlaagde banden of opritbanden in de stoep. Deze zijn in de schouw geïnventariseerd en nu allemaal aangepast. Tegenwoordig wordt hier veel meer rekening mee gehouden waardoor de toegankelijkheid al bij de aanleg van stoepen en wegen verbetert.”

Bij de speelplaats Galvanistraat/Copernicusstraat zijn vier verlagingen aangebracht in de stoep zodat mensen met een rolstoel of rollator hier gemakkelijker de stoep op en af kunnen rijden. Ook in de omgeving van de Ampèrestraat zijn er op diverse plekken dergelijke verlagingen aangebracht. Alleen het aanpassen van het Wetenschapperspad in Kudelstaart was te groot om nu direct mee te nemen. Deze werkzaamheden zijn op de lijst met groot onderhoud geplaatst.

Containers en overhangend groen

Wethouder Willem Kikkert: “Wat ook veel naar voren kwam was de toegankelijkheid van de stoepen. Je ziet vaak dat containers en overhangend groen uit privétuinen de ruimte op de stoepen beperken, waardoor het lastig is om er met een rolstoel of rollator langs te rijden. Als we hier met z’n allen wat extra aandacht aan geven, dan wordt het voor mensen met een rollator of rolstoel een stuk makkelijker en veiliger om zich te verplaatsen. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!”

Melden bij gemeente

Ook een melding doen? Kunt u met uw rolstoel of rollator de stoep niet af? Staan er obstakels, of is er sprake van overhangend groen? Meld dit bij de gemeente via https://www.aalsmeer.nl/melden-belemmering-de-toegankelijkheid.