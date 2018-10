Aalsmeer voor Elkaar: Helpen maakt happy

Aalsmeer – Met de slogan ‘Helpen maakt happy’ werd zaterdag 13 oktober op de bovenverdieping van De Oude Veiling nog weer eens benadrukt hoe bijzonder het is om in Aalsmeer te wonen. Hoeveel mensen er bezig zijn met het welzijn van hun medemens.

Het programma van ‘Aalsmeer voor Elkaar’ begon op het huiselijk ingerichte podium waar Rachel van de Pol werd geïnterviewd over haar boek: Het Hedendaagse Heldenboek. Zij beschrijft daarin haar ervaring om dagelijks een goede daad te verrichten. Zij benadrukte dat het er haar niet ging om: “Kijk mij nu eens goed wezen.” Maar zij had gemerkt, dat via de blog die zij dagelijks maakte, haar omgeving mee ging doen. Dat was voor haar een reden om het boek te schrijven. “Want hoe meer mensen een goede daad verrichten, hoe beter. Ontdek waar jouw talent ligt.”

Met tal van eenvoudige voorbeelden gaf zij aan waarmee je anderen blij kunt maken. Terecht was de opmerking van wethouder Wilma Alink dat wel duidelijk was de Rachel uit de ‘grote stad’ komt. Want juist in Aalsmeer is er vanuit de kerken en andere instanties heel veel aandacht voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De later op de middag door Aalsmeer over Hoop georganiseerde maaltijd voor 75 Aalsmeerders verzorgd door Syrische echtpaar Mohammed en Mourhan is daarvan een prachtig voorbeeld.

Vrijwilligerswerk

Aalsmeer kent tal van vrijwilligers organisaties die nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Zestien stands gaven acte de présence en de verscheidenheid was groot. Er waren voorbeelden genoeg waarvan je denkt: “Maar dat vind ik leuk om te doen.” Zoals voorlezen aan kinderen met een taal achterstand, of helpen bij het verzorgen van een koffie of broodmaaltijd. En hoe leuk is het om een paar uur in het Oude Raadhuis bezoekers iets te vertellen over de kunst die te zien is. Wie weet heeft u groene vingers maar zelf geen tuin? In de Historische Tuin wordt u met open armen ontvangen. Ook is het prachtig om een gezin te ondersteunen waarmee het zelfvertrouwen van de ouders kan worden vergroot en de sociale relaties versterkt. Wereldbuur brengt Culturen samen door middel van taal. Geeft ook zoveel voldoening.

De komst van de wethouder werd zeer op prijs gesteld. Iedereen wilde wel iets van haar en er werd tegen niemand nee gezegd, dus zal Wilma Alink de komende tijd veel van haar schaarse vrije uren besteden aan vrijwilligers werk. En dat zal zij beslist lachend blijven doen, want als er iets ooit bewezen is dan is het wel dat vrijwilligerswerk gelukkig maakt!

Janna van Zon

Foto: www.kicksfotos.nl. Interview met Rachel van de Pol.