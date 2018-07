Aalsmeer Photo (4): De Waternimph

Aalsmeer – Op de blauwe borden in de burgerzaal van het gemeentehuis hangen gedurende de zomer maanden de geselecteerde foto’s gemaakt voor het Aalsmeer Flower Festival. De Nieuwe Meerbode belicht de komende weken een aantal van deze foto’ s.

Gert Karssing

Wie naar de foto – gemaakt door Gert Karssing – kijkt zal een gevoel van rust en vrede ervaren. De speciale kleur groen van de bladeren die te zien is in de weerspiegeling, de flauwe rimpeling van het water en de dauwdruppels. Het is een schitterende weergave van de natuur.

“Ik heb het geluk dat ik achter mijn huis een natuurvijver heb. Dát is mijn allergrootste inspiratiebron. Ik heb er duizenden foto’s gemaakt. Ik heb heel veel met de natuur, ik was als kind al een natuurventje.”

Wegens werkomstandigheden kwam het er jaren niet van om te fotograferen. Maar uiteindelijk is de passie toch weer met veel plezier opgepakt.

“Deze foto heb ik zes jaar geleden met een Sony A 5000 gemaakt. Ik houd van macro fotografie zoals bijvoorbeeld het uitvergroten van een boomschors of een zwam of insecten. Mijn vrouw zegt altijd ‘Jij hebt vergrootglas ogen’. De foto heb ik als titel gegeven ‘Waternimph’. De oorspronkelijke Latijnse naam voor de waterlelie is Nymphea. De bladeren doen mij altijd denken aan ruches die je ziet aan kleding. Wist je dat de bladeren van de waterlelie zich al om vier uur ’s middag sluiten en dan ontvouwen ze zich weer de volgende ochtend. Ik blijf het altijd weer een wonder vinden dat de bladeren nooit verward raken. De natuur zit zo ingenieus in elkaar.”

Janna van Zon