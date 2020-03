Aalsmeer Flower Festival gaat niet door

Aalsmeer – “Het komt vast niet als een verrassing: helaas hebben we moeten besluiten het Aalsmeer Flower Festival dit jaar niet door te laten gaan in verband met de coronacrisis”, meldt Constantijn Hoffscholte, voorzitter van de bloemenevenement.

“De huidige situatie is dermate onzeker dat de organisatorische en financiële risico’s te groot zijn om het evenement te laten plaatsvinden. De plannen voor dit jaar worden doorgeschoven naar 2021. We hopen dan in dezelfde periode alsnog een prachtig festival te organiseren.”

Het Aalsmeer Flower Festival stond gepland van 19 tot en met 24 juni. Voor deze zevende editie was het evenement uitgebreid van twee naar zes dagen. Thema was ‘Flowers & Fashion’ en de locaties waren het Flower Art Museum en de Historische Tuin. Zowel het museum als de Tuin gaan uiteraard wel open zodra het coronavirus de kop is ingedrukt. Voor nu staat gezond zijn en blijven op de eerste plaats!

Ook Westeinder Water Week afgelast

Het Aalsmeer Flower Festival is niet het enige evenement dat afgelast wordt. Door tal van activiteiten is door de coronacrisis een streep gehaald. Zo gaat ook de Westeinder Water Week, gepland van 24 tot en met 28 juni, niet door. Helaas dus onder andere geen ‘bootje bouwen’ voor de jeugd van de basisscholen in de gemeente Aalsmeer.