Aalsmeer Flower Cup voor 25ste én laatste keer

Aalsmeer – Op zaterdag 15 maart wordt sporthal De Bloemhof voor de allerlaatste keer omgetoverd tot een topsporthal vol bloemen voor de 25ste en tevens laatste editie van één van de grootste internationale trampolinewedstrijden in Europa: de Aalsmeer Flower Cup. Deze bijzondere jubileumeditie markeert het einde van een tijdperk. Al sinds de eerste editie in 1975 brengt dit internationale toernooi trampoline-atleten van over de hele wereld samen. De allerlaatste editie zat opnieuw in enkele dagen vol en er worden springers verwacht uit zeker twaalf verschillende landen. Met meer dan driehonderd deelnemers belooft ook de afsluitende editie een feestelijk spektakel te worden.

De Aalsmeer Flower Cup is door de jaren heen een springplank gebleken voor grote trampolinetalenten, die later schitterden op het wereldtoneel. Zo hebben voormalig deelnemers als Olympisch kampioenen Rosie Maclennan (Canada) en Bryony Page (Verenigd Koninkrijk), al in een vroeg stadium van hun internationale carrière deelgenomen aan dit toernooi.

Sponsors gezocht

Om deelname vanuit alle hoeken van de wereld mogelijk te maken, worden de inschrijfkosten traditiegetrouw laag gehouden. Dankzij de steun van een groot aantal sponsoren – zowel financieel als materieel – is het toernooi zo al 25 edities lang een succes. Ook voor deze laatste editie doet de organisatie een oproep aan bedrijven en particulieren in Aalsmeer en omstreken om dit unieke evenement nog eenmaal te ondersteunen. Meer weten over de sponsormogelijkheden en de voordelen die het opleveren? Neem dan contact op met de organisatie via: sponsor@flowercup.nl.

Foto: Drukte in De Bloemhof (aangeleverd).