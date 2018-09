Zondag 6e Tour de Poel met TeamTimmerman

Aalsmeer – Aanstaande zondag 30 september vindt de zesde editie plaats van Tour de Poel. Deze fietstocht, die jaarlijks gereden wordt op de laatste zondag in september, wordt altijd met veel enthousiasme uitgezet door de leden van TeamTimmerman. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud, stadsfiets, racefiets, elektrische fiets, rolstoelfiets, iedereen is welkom. Er worden zoals altijd verschillende afstanden uitgezet. Er zijn tochten van 110, 70 en 40 kilometer. En natuurlijk ontbreekt ook dit jaar de familietocht van 10 kilometer niet.

Voor de langere afstanden is ook gekeken dat er ongeveer halverwege de tocht een leuke gelegenheid is voor een pauzestop waar u eventueel een kop koffie/thee of iets anders kunt nuttigen. De start en finish vinden plaats bij het Westeinderpaviljoen aan de Kudelstaartseweg (Surfeiland). Inschrijven gebeurt op de dag zelf.

De inschrijftafels zijn geopend van 8.00 tot 12.00 uur. Voor de deelnemers aan de 110 kilometer geldt inschrijven tot 10.00 uur. NTFU-leden krijgen korting en kinderen tot 16 jaar kunnen gratis deelnemen. Kijk voor meer informatie, zoals de kosten en de uitgezette route,s op www.teamtimmerman.nl.

Na afloop van de fietstocht worden de deelnemers bij de finish weer warm onthaald door de leden van TeamTimmerman. De fietsers worden in de gelegenheid gesteld om gezellig na te praten en te genieten van live muziek bij het paviljoen.

Voor ‘Dag van je Leven’

Zoals altijd is deze tocht gelinkt aan een door Team Timmerman gekozen doel. Dit jaar gaan de opbrengsten naar Stichting Dag van je Leven. Deze stichting zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio. Ze laten unieke wensen uitkomen en organiseren jaarlijks een botendag en een groot feest in de feesttent tijdens de Feestweek Aalsmeer.

Na alle gedane voorbereidingen kan TeamTimmerman alleen nog maar hopen op droog weer en een goede opkomst van deelnemers, zodat ook deze editie weer als geslaagd de boeken in kan gaan.