65 Fruitbomen geplant op VBA Zuid terrein

Aalsmeer – Met laarzen aan en scheppen in de hand, stonden de medewerkers van de Dutch Flower Group-bedrijven op donderdagochtend 23 februari klaar om onder begeleiding van Deborah Post van Honey Highway hun bedrijventerrein in Aalsmeer te vergroenen. Er zijn 65 appel- en perenbomen aangeplant. Daarmee is het VBA Zuid terrein weer voeding en schuilplaatsen rijker voor insecten en vogeltjes. Het terrein is een waar toevluchtsoord aan het worden en speelt een wezenlijke rol voor biodiversiteit.

Biodiversiteit

Op het VBA Zuid terrein staan al jaren bijenkasten met bijenvolken. Door het verrijken van de bedrijventerrein in Aalsmeer met streekeigen bloemzaad en het aanplanten van struiken en bomen, wil Dutch Flower Group (DFG) een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. Het biedt de bijen de broodnodige voeding die moeilijk te vinden is in de omgeving. De medewerkers van DFG tonen hun betrokkenheid door zelf de handen in de aarde te steken. In de zomer betalen de inspanningen zich terug met (lunch)wandelingen in het groen.

Samenwerking Honey Highway

Sinds 2017 is DFG nauw betrokken bij het initiatief van Honey Highway. De oprichtster Deborah Post is door heel zakelijk Nederland actief om de leefomgeving van de bij leefbaar te maken. Bijen zijn essentieel in de voedselketen, zij zorgen immers voor bestuiving. DFG en Honey Highway trekken samen op om de bij meer ruimte en toekomst te bieden. Ook op de locatie in Honselersdijk is recent een bijenpark ingericht in samenwerking met de overige leden van het bedrijventerrein.