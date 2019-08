Zestig jaar getrouwd: Til en Piet Wijtsma-Batenburg

Aalsmeer – Burgemeester Oude Kotte is maandag 5 augustus op bezoek geweest bij Til en Piet Wijtsma-Batenburg, vanwege het 60-jarig huwelijk van het Aalsmeerse paar. Er waren bloemen en gelukwensen vanuit de gemeente en uiteraard werd gezellig gepraat over de trouwjaren van het paar. Het was een ontspannen bezoek en werd erg gewaardeerd door het bruidspaar en de familie.

Til en Piet kregen twee kinderen: Annelies en Arie. Er kwamen twee schoonzonen; Theo (gehuwd met Annelies) en Johan (gehuwd met Arie). De familie breidde verder uit met kleinzoon Bas, en zijn vrouw Hester, en kleindochter Sanne. Rode draad door het gezin Wijtsma-Batenburg is wel dat zij altijd voor elkaar klaarstaan als het nodig is, bij mooie en droevige gebeurtenissen, verjaardagen, feestdagen, verhuizingen etc. Waar de gezinsleden ook wonen, of zij alleen zijn of een relatie hebben; zij onderhouden goed contact.

Bijna elk jaar kon het gezin op vakantie gaan, maar niet langer dan twee weken want de groentetuin vroeg ook aandacht. Vakanties werden doorgebracht in een huisje, met de vouwwagen of caravan in Nederland. Soms samen met het gezin van tante Coba (een van de zussen van Til), het gezin van Annelies en of Arie en partner naar Duitsland, België of Luxemburg.

Naast vakanties genoot het echtpaar van korfbal. “Het korfbalvirus heeft het gezin in het bloed zitten”, hoorde burgemeester Oude Kotte maandag. Jarenlang speelden de gezinsleden allemaal wedstrijden bij de vereniging ‘ODI’ en allen waren daarnaast actief met bezigheden om de verenging levend te houden. In 2002 was het echter over en hield de verenging op te bestaan.

Toch waren er genoeg andere manieren om te recreëren, zoals varen: van klein ‘opknapbootje’ naar de grote boot die de naam ‘Dustoch’ droeg. Heel Nederland zijn Piet en Til door geweest en een klein stukje van België. Soms gingen ze alleen een weekend weg, maar eenmaal genietend van hun vroegpensioen zaten ze maanden op het water. En waar ze ook aangemeerd lagen, de kinderen met aanhang en kleinkinderen kwamen altijd langs. Favoriete bezigheid tijdens het op pad zijn met de boot: zwemmen!

Het bruidspaar is honkvast te noemen. Het duurde ruim 45 huwelijksjaren voordat Piet en Til voor het eerst samen verhuisden (Til zelfs vanuit haar ouderlijk huis). Van de vertrouwde Aalsmeerderweg werd een woning betrokken in de Spoorlaan, Aalsmeer-Zuid. De tweede keer verhuizen kwam in 2016, toen zij in hun huidige appartement in Aalsmeer-Dorp gingen wonen.

Hun kinderen waren minder honkvast: Annelies is intussen achtmaal verhuisd en heeft in vijf verschillende provincies gewoond. Arie woonde in vier verschillende provincies maar is daarvoor wel tien keer verhuisd. Bij (bijna) alle nieuwe woonplekken moest er opgeknapt en geklust worden en wie kwamen helpen of de laatste jaren regelmatig kijken? Juist: Pa Piet en Ma Til.

