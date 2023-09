3e Schrijversparade in het Huiskamermuseum

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 4 november organiseert het Huiskamermuseum de derde schrijversparade. Wilbert Streng – één van de initiatiefnemers – is op zoek naar nu nog min of meer onbekende schrijvers die geloven in hun succes en dat alvast willen delen met geïnteresseerde ‘boekenwurmen’. Ook dichters en songwriters zijn van harte welkom. Wat natuurlijk ook leuk is; wanneer jij jouw favoriete boek mee neemt en daar iets uit komt voorlezen. Of wat dacht je van boeken uitwisselen? Tijdens deze schrijversparade kunnen er ook beschikbaar gestelde boeken meegenomen worden.

Huiselijke sfeer

Dit jaar is er gekozen voor een huiselijke sfeer en het Huiskamermuseum leent zich hier uitstekend voor. Omringd door kunst en schoonheid kunnen lezers en voorlezers even de tijd verliezen met bijvoorbeeld een boek van Arthur Japin of Adriaan van Dis, Wie is fan van Paulien Cornelissen of leest graag gedichten van Jean Pierre Rawie of Judith Herzberg, verslindt boeken van de Engelse schrijfster Raynor Winn en wie wil komen vertellen hoe de Britse langs woeste Engelse kusten prachtige avonturen beleeft? Of, griezelen met de griezelbus van Paul van Loon en wat te denken van lekker zwijmelen met een romannetje? Want wat is er heerlijker dan met een boek op de bank bij de open haard of een lekkere plaid over je benen te kunnen verdwijnen in een boek dat je meeneemt naar verre oorden of je laat kennismaken met inspirerende personen. En wie kent niet het stiekem onder de dekens met een zaklantaarn lezen omdat het boek zo spannend is dat je niet kan ophouden.

Hoe heerlijk is het lezen in een boek met nieuwe invalshoeken waardoor je nieuwe ideeën op kan doen. Dat gevoel oproepen daarvoor is de Schrijversparade bedoeld. Aanmelden kan via wjmstreng@hotmail.com of via nackwach@ telfort.nl. Jong en oud is welkom. Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag die start om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Adres is Van Cleeffkade 12a.