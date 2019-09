3e Dance Classics Show in The Beach

Aalsmeer – Op zaterdagavond 12 oktober vindt voor het derde achtereenvolgende jaar het gezellige dansfeest, Dance Classics Show, weer plaats. De deuren gaan open om 20.00 uur en het feest zal tot 01.00 uur duren. De Dance Classics Show speelt zich weer af in de evenementenhal van The Beach, de enige hal zonder zand, en thema dit keer is Classics.

Kees Markman, Marcel Wilkes en Jan de Groot (de oude Pannebar Dj’s) zijn alweer geruime tijd bezig met de voorbereiding van deze avond. De drie zien het dansfeest nog steeds als een reünie voor heel veel oude bekenden.

De muziek die ten gehore gebracht zal worden is uitsluitend afkomstig vanaf vinyl, dus niks geen computer, maar krakende, dampende stampende disco classics. De insteek van de heren is nog steeds: “Wij gaan niet met de tijd mee” en dit was ook de afgelopen twee edities te zien aan de enorme entourage in de hal. Prachtige decorstukken, oude zithoeken, gezellige oud-Hollandse bar, oude gokkasten, koffers, cassettebandjes en nog veel en veel meer. Het vliegend tapijt is weer in orde gemaakt de kroonluchters zijn weer gelucht, de vier op een rij stenen zijn weer compleet, de pim pam pet is weer gesmeerd en uiteraard zijn de spiegelbollen weer gepoetst! Ook hiervan zal je op 12 oktober weer het een en ander tegen gaan komen.

De entree is via de hoofdingang van The Beach, parkeergelegenheid is ruim voldoende aanwezig naast The Beach, de verkeersregelaars zullen van het begin tot eind van de avond er voor zorgen dat iedereen veilig en overzichtelijk de pareerplaats op en af kan.

Ook voor de vele fietsen zal op de binnenplaats bij The Beach heel veel ruimte zijn.

Hou facebook in de gaten, de heren zitten al ver over de helft met de kaartverkoop, dus het gaat weer een gezellige volle dansvloer worden. Wil je ook komen dansen? Kaarten zijn te reserveren via www.danceclassicsshow.nl. Maar, let op: Vol is echt vol, er moet tot slot ruimte overblijven om te kunnen dansen.