32ste Pramenrace: Applaus voor jezelf!

Aalsmeer – Ze waren er allemaal weer hoor: Indianen, bruiden (om uit te zoeken), kippen, pauwen, cowboys, captains, discogangers, aliens en noem maar op. De 32ste Pramenrace stond zaterdag 9 september op het programma en wat was het weer gezellig en leuk. Geweldig om te zien hoeveel tijd alle deelnemers hadden gestoken in het versieren van de praam en zichzelf uitdossen in het ontwerp op de praam of de bok.

Dit jaar was het thema ‘Zoek het uit’ en hier is heel creatief gehoor aan gegeven. Er wordt veelal ingehaakt op actueel nieuws en dit onderwerp wordt dan naar z’n Aalsmeers vertaald. Buurgemeente Amstelveen is sinds de ambtelijke samenwerking regelmatig de klos. Zo ook deze keer: Aalsmeer kijkt uit naar de brexit en een muur bouwen op kosten van Amstelveen… Maar, bovenal is het de lol, het feest vieren en lekker gek doen.

Record aantal deelnemers

Liefst 161 teams namen deel aan de Pramenrace, een record. Tijdens de start viel een regenbuitje, maar daarna konden de jassen uit. Het zonnetje brak door en heeft zich de hele dag laten zien. Er zijn hiervoor vast veel duimen blauw gedraaid, de voorspellingen waren niet best en afgelopen vrijdag was nog een dag vol regen.

De Pramenrace wordt georganiseerd door de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) en in de tent lieten de heren en dames van het bestuur weten een geweldige dag te hebben gehad. Prachtig om alle versierde pramen met feestende mensen te zien. “Applaus voor jezelf”, complimenteerden Wim Tas en Joost de Vries alle deelnemers.

Prijsuitreiking

De hoogste prijs in de juryprijzen (de echte Penta) is gewonnen door team nummer 18, de Sweetisch Penta Maffia. In de kast rond de Zweedse motor staat overigens een ordner, het winnende team wordt gevraagd hier iets in te schrijven, inclusief een foto. De Maffia heeft overigens ook de derde prijs gewonnen in de categorie bokken. Ook team De Vlijtbuiters ging met twee prijzen naar huis. De omkoopprijs (voor 3D geprinte mini-praampjes) en plek drie in de categorie recranten.

In de categorie Dames is de 32ste Pramenrace gewonnen door de discogangers van ‘Herinnert u zich deze nog’. De tocht der tochten werd volbracht in 2 uur, 28 minuten en 6 seconde. In de categorie Bokken is de eerste prijs uitgereikt aan ‘Gang is Alles’. De mannelijke bruiden vaarden er 2 uur, 48 minuten en 22 seconde over. In de categorie recreanten een winnaar met een randje van eerbetoon. ‘Team Joppe’, voorheen Aquaprama van de dit jaar overleden Pentadokter Willem van de Polder, mocht de grootste trofee in ontvangst nemen. De tocht werd gevaren in 2 uur, 21 minuten en 9 seconde. In de categorie snellen hebben de winnaars bijna ‘gevlogen’. De finish bereikt binnen twee uur, om precies te zijn in 1 uur, 51 minuten en 23 seconde. Het leverde team ‘Speedfish’ de zilveren praam op! Alle prijswinnaars gefeliciteerd en niets gewonnen? Ach, het was toch een geweldige dag. Een echt Aalsmeers feestje weer.

Alle prijzen en natuurlijk veel foto’s donderdag in de ‘papieren’ Nieuwe Meerbode.