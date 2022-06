250ste Rit met ANWB Automaatje Aalsmeer

Aalsmeer – ANWB Automaatje Aalsmeer heeft de 250ste rit mogen rijden, een prachtige mijlpaal! Deze bijzondere rit werd gereden door vrijwillige chauffeur Cheryl Voorhoeve. Zij bracht mevrouw Rinkema naar de huisarts en weer terug naar huis. Mevrouw Rinkema is een enthousiaste deelneemster en is heel bij met de dienstverlening van AutoMaatje.

Mevrouw Rinkema vindt het een heel fijne manier om zo ergens naar toe te gaan. “Soms is iets te ver om met de rollator te kunnen lopen, dan gebruik ik graag AutoMaatje. Zo ga ik naar de huisarts of op zondag naar de Thuiskring. Het belangrijkste vind ik dat ze altijd zo netjes op tijd zijn, daar houd ik van. En wat ik ook zo leuk vind: de chauffeur wacht tot ik echt binnen ben. Dan pas rijden ze weg. Eigenlijk heb ik alleen maar lof voor AutoMaatje!”

Vrijwilligster Cheryl meldde zich bij de start van AutoMaatje aan als chauffeur, maar helaas duurde het door corona nog een tijdje voordat ze echt op pad kon. Vanaf oktober 2021 rijdt ze nu een aantal keren per maand voor AutoMaatje, naast haar baan in de zorg. “Voor mij is dit vrijwilligerswerk perfect. Ik houd van autorijden, ontmoet graag mensen en geniet van de gesprekken. En zeker als de ritjes wat langer zijn, zijn er binnen een paar minuten al mooie verhalen. Verder helpen we mensen echt, het gaat echt niet alleen om het vervoer. En het mooiste aan dit vrijwilligerswerk: ik zie dat onze deelnemers echt dankbaar zijn!”

Kent u AutoMaatje eigenlijk al? Bij ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwillige chauffeurs met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ritje naar de kapper, de huisarts of het ziekenhuis, maar zeker óók naar een vriend(in) om weer eens lekker op de koffie gaan of om naar de bibliotheek te gaan. De deelnemer betaalt hiervoor een kleine tegemoetkoming in de kosten aan de chauffeur.

AutoMaatje Aalsmeer is een samenwerking tussen Participe Amstelland, de gemeente Aalsmeer, de ANWB en veel enthousiaste vrijwilligers. Wilt u ook gebruik maken van AutoMaatje? Of lijkt het u leuk om als chauffeur of planner aan de slag te gaan? Neem dan contact op met 0297-303141 of info@automaatje-aalsmeer.nl of kijk op www.participe-amstelland.nu/aalsmeer.