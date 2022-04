2 Lammetjes geboren bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Er zijn nieuwe bewoners gearriveerd bij kinderboerderij Boerenvreugd. Afgelopen woensdag zijn twee zwartbles mannen geboren. De lammetjes heten Dirk en DJ en ze staan nog even op stal met moeder Bieke. Hopelijk kunnen ze met het mooie weer snel de wei gaan ontdekken. Kennismaken met Dirk en DJ kan op tweede Paasdag, maandag 18 april. De kinderboerderij is deze dag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Paasactiviteiten

Er worden deze maandag ook nog leuke paasactiviteiten georganiseerd. Er kan eierbingo gespeeld worden en in de feesttent kan geknutseld worden. Bij eierbingo gaan kinderen op zoek naar in de speeltuin verstopte eieren met nummers en plaatjes. Als ze hun bingokaart vol hebben, krijgen ze een lekkere traktatie. De paasactiviteiten zijn van 10.00 tot 13.00 uur. Op eerste Paasdag is Boerenvreugd gesloten.