Beurs levert 2.240,- op voor The Pearls of Africa

Aalsmeer – Zaterdag 7 april werd in de Doopsgezinde Kerk de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs gehouden. Toen om 10.30 uur de deur open ging stond er al een hele rij kopers voor de deur. Op de bar stond de koffie, thee en limonade klaar voor het winkelend publiek. Het was gezellig druk en er werd veel gepast en gelukkig ook gekocht!

Het leverde uiteindelijk het mooie bedrag op van 2.240 euro dat geheel ten goede komt aan de The Pearls of Africa in Uganda. Deze organisatie stelt zich ten doel om kansarme kinderen een toekomstperspectief te bieden door ze naar school te laten gaan (schoolgeld is erg duur) en ervoor te zorgen dat er een gezonde thuissituatie is/ontstaat.

Intussen zitten er ruim 60 kinderen in hun familieprogramma, is er een opvanghuis gebouwd met ruimte voor gezinnen die op straat komen te staan en wordt de laatste hand gelegd aan een gemeenschapsruimte waar kinderen ’s avonds hun huiswerk kunnen maken (omdat er licht aanwezig is) en waar overdag voorlichting gegeven kan worden over bijvoorbeeld gezinsplanning en emancipatie onderwerpen. De kledingbeursorganisatie is blij dat ze dit bijzondere project een financieel steuntje in de rug kan geven en bedankt de vele inbrengers en kopers hartelijk voor hun belangstelling!

Na afloop is de niet verkochte kleding verdeeld over een aantal goede doelen. Er gaat kleding naar het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam, schoenen en speelgoed naar Dorcas en de overige kleding en linnengoed naar Familie Sponsorplan Roemenië. De OSA (OntwikkelingsSamenwerking Aalsmeer) heeft toegezegd de opbrengst van de kledingbeurs te zullen verdubbelen zodat er uiteindelijk een kleine € 4.500,- kan worden overgemaakt naar The Pearls of Africa!

Foto: www.kicksfotos.nl