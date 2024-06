1e Lions Badeendenrace in Hornmeerpark

Aalsmeer – Op zaterdag 29 juni vanaf 14.30 uur organiseert de Lionsclub Aalsmeer voor de eerste keer de Lions Badeendenrace Aalsmeer. Dit evenement vindt plaats in het water van het Hornmeerpark tussen het buurthuis Hornmeer en zwembad De Waterlelie vlakbij de grote parkeerplaats. In totaal worden 3000 genummerde gele badeenden in één keer tegelijk in het water van het Hornmeerpark gestort. Als ze zich daar helemaal lekker in voelen dan gaan ze racen en proberen als eerste te finishen. De Brandweer van Aalsmeer helpt graag een handje en geeft ze een duwtje in de rug door met hun brandslangen voor de nodige stroming te zorgen. Na de race worden de winnaars meteen bekend gemaakt. De gelukkige met het nummer van de badeend die als eerste aankomt, wint de hoofdprijs: een heel gave fatbike. Vervolgens worden de kopers van de twintig badeenden die daarna finishen ook nog getrakteerd op een prachtige prijs. Alle prijzen (zie de website) zijn ter beschikking gesteld door het Aalsmeerse bedrijfsleven!

Opbrengst voor Boerenvreugd

Met de opbrengst van deze gezellige en ongetwijfeld spannende badeendenrace steunt Lions Aalsmeer de kinderboerderij. Bij Boerenvreugd wordt een nieuw verblijf speciaal voor het pluimvee gebouwd en het geld gaat besteed worden aan het inrichten van de educatieve ruimte waar kinderen meer te weten kunnen komen over pluimvee.

Optreden girlband Unity

De Lionsclub gaat er op 29 juni in het Hornmeerpark onder leiding van spreekstalmeester Mike van der Laarse een middag vol plezier en actie van maken. Met als ‘klap op de vuurpijl’ om 14.30 uur een bijzonder optreden van Unity, de bekende girlband bestaande uit Naomi, Maud Noordam (uit Aalsmeer), Jayda en Demie. In 2020 wonnen zij het Jr. Songfestival. Na het optreden start om ongeveer 15.00 uur de badeendenrace. Direct na de race worden de winnaars bekend gemaakt en de prijzen uitgedeeld. Het adopteren van de badeenden loopt de laatste dagen heel hard. Dus ga gauw naar de website eendenraceaalsmeer.nl en adopteer een of meerdere badeenden. Een badeend kost 3 euro en een complete eendenfamilie van vier 10 euro.

Foto: Zo zal het er ongeveer uitzien in het Hornmeerpark op 29 juni. Foto: aangeleverd