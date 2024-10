161 clubs verblijd met een Rabo ClubSupport cheque

Regio – Na een stemcampagne van drie weken hebben 3126 Rabobank-leden 150.000 euro verdeeld over 161 clubs en verenigingen in regio Schiphol. De jaarlijkse campagne heeft landelijk alle records gebroken. Dit laat zien dat ondersteuning van het verenigingsleven steeds belangrijker is. Daarom staat Rabobank clubs en verenigingen niet alleen financieel bij maar ook met kennis en trainingen. “Het is mooi om te zien dat onze leden massaal in actie zijn gekomen om hun club te steunen”, vindt Jan

Feenstra, directeur coöperatieve Rabobank regio Schiphol. “Achter deze mooie getallen schuilt echter ook een harde werkelijkheid, namelijk dat verenigingen en clubs steeds meer behoefte hebben aan ondersteuning. De kosten stijgen, ze staan voor grote uitdagingen, zoals verduurzaming en een afname in het aantal vrijwilligers. Als coöperatieve bank willen wij hen daarbij helpen.”

“Een mooi voorbeeld is de Atletiek Klub Uithoorn, al jaren enthousiaste deelnemer van Rabo Clubsupport. Door grote aanwas onder de jeugd is het noodzakelijk dat de kogelstootbak wordt uitgebreid zodat meerdere atleten tegelijkertijd kunnen kogelstoten. De donatie van de Rabo Clubsupport stemcampagne wordt hiervoor gebruikt.

Hobby’s

Jan Feenstra vervolgt: “Clubs en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van regio Schiphol. Dat is waar we elkaar ontmoeten, onze hobby’s uitoefenen en bovenal plezier maken. Daarom blijft Rabobank zich inzetten voor het verenigingsleven. Dit kunnen we niet alleen, maar doen we samen met landelijke en lokale partners.

ClubSupport

Als coöperatieve bank geeft Rabobank ieder jaar een deel van haar resultaat terug aan verenigingen. Dit doenwe bijvoorbeeld met de Rabo ClubSupport-campagne. Hierin kiezen Rabobank-leden welke clubs en verenigingen een financieel steuntje in de rug krijgen. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe meer geld deze ontvangt. Dit jaar stemden in heel Nederland meer dan een half miljoen leden op hun favoriete club. 33.000 clubs ontvingen de afgelopen twee weken een cheque, in totaal bijna 16 miljoen euro.

Met Rabo ClubSupport ondersteunt Rabobank clubs ook op andere manieren. Het hele jaar door kunnen clubs deelnemen aan verschillende workshops en masterclasses. Ook kunnen clubs zich aanmelden voor een intensief traject, waarbij zij 1-op-1 worden begeleid door een van onze experts. Bijvoorbeeld bij het werven van leden, vrijwilligers en fondsen, maar ook bij financieel management en verduurzaming. Tot slot vervult Rabobank een belangrijke netwerkfunctie voor verenigingen en clubs. Op lokaal niveau, maar ook als landelijke partner van NOC-NSF.

Foto is aangeleverd