15 jarige Uithoornaar verdacht van betrokkenheid dodelijke steekpartij

Uithoorn – Een 15 jarige inwoner van Uithoorn is deze week aangehouden wegens vermoedelijke betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Osdorp. Van de drie verdachten die in eerste instantie werden aangehouden waarbij een 29-jarige man uit Nijmegen om het leven kwam zit nu alleen de Uithoornaar nog in hechtenis. De twee andere verdachten, twee 16-jarigen uit Amsterdam en Amstelveen, blijven nog wel verdachte in de zaak. Volgens de politie lijkt het erop dat de man afgelopen dinsdag rond 16.15 uur tijdens een ruzie is neergestoken.

De politie kon vrijwel direct twee jongens aanhouden. De 16-jarige jongen uit Amstelveen en de 15-jarige jongen uit Uithoorn. De derde verdachte, de 16-jarige jongen uit Amsterdam, werd een dag later aangehouden.