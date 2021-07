13e Oude Deuren Surf Cup bij WSCA

Aalsmeer – Zondag 29 augustus is de 13e editie van de Oude Deuren Surf Cup bij WSCA in Aalsmeer. Vorig jaar was het ook weer reuze gezellig en had men heerlijk weer, wind, muziek en 85 deelnemers jong en oud uit Nederland, Belgie, Italie en Duitsland.

Het hele programma staat online inclusief leuke films van vorig jaar. Als je geen plank hebt kun je een Windsurfer LT huren of een vintage old school board. Start en finish, als vanouds, bij het Surfeiland, de thuislocatie van Windsurfclub Aalsmeer.



Kijk voor meer informatie en aanmelden (vanaf 28 juli) op: www.oudedeurensurfcup.nl. Wie zich inschrijft voor 16 augustus krijgt ‘vroegboek-korting’ en betaalt 10 euro voor deelname (na 16 augustus is dit 20 euro). Na afloop van de wedstrijd wordt een barbecue georganiseerd. Surfen en aanschuiven bij de barbecue kost 25 euro totaal (na 16 augustus 40 euro). Niet surfen, maar wel gezellig komen eten? Dan is de prijs respectievelijk 20 en 30 euro.

Foto: www.kicksfotos.nl