13e ‘Aalsmeer Roest Niet’ gaat niet door!

Aalsmeer – Na de Feestweek, Vuur en Licht en de Pramenrace is ook ‘Aalsmeer Roest Niet’ verschoven naar 2021. De organisatie van de rondrit met oldtimers heeft de knoop doorgehakt. “De gezondheid van de deelnemers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij Aalsmeer Roest Niet is té belangrijk om daar lichtvoetig mee om te gaan”, aldus de organisatie.

“We hebben de afgelopen weken veel reacties mogen ontvangen van deelnemers en ook zij lieten ons in meerderheid weten: Liever niet dit jaar, we zien het niet zitten om deel te nemen onder deze omstandigheden.”

Kortom, op zondag 14 juni géén Aalsmeer Roest Niet. Ook geen uitstel naar een mogelijke latere datum in het jaar, ook dat is weer onzekerheid. “En daarmee gaat deze 13e editie het geschiedenisboek in als ‘de rit die nooit verreden is’. We gaan volgend jaar het noodlot niet nogmaals tarten en gaan verder met editie 14. Op zondag 13 juni 2021, of dat goed gaat?”

Misschien drankje doen

Vanaf 1 juni mag de horeca weer gasten ontvangen, rekening houdende met de daarvoor geldende maatregelen. “Misschien dat we zondag 14 juni dan toch ons klassiekertje richting Aalsmeer sturen om met elkaar een drankje te doen en bij te draaien. Uiteraard ben je van harte welkom bij The Beach”, besluit de organisatie haar verhaal.